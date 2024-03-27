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Матип хочет остаться в «Ливерпуле»

27 Марта 2024 • 19:25 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип надеется, что клуб подпишет с ним новое соглашение.

По информации Tribalfootball, 32-летний футболист сообщил руководству «Ливерпуля» о своём намерении продолжить выступать за «красных». Наставник клуба Юрген Клопп был заинтересован в защитнике, но из-за ухода специалиста по окончании сезона будущее игрока пока неопределенно.

Матип перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году из немецкого «Шальке 04». Его соглашение с «мерсисайдцами» истекает летом текущего года, а трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Матип провёл за «Ливерпуль» 10 матчей во всех турнирах.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жоэль Матип

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