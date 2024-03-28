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Стала известна позиция «Ливерпуля» по Александеру-Арнольду слухи

28 Марта 2024 • 17:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, боссы «Ливерпуля» не планируют отпускать своего футболиста. Кроме того, сообщается, что мерсисайдцы намерены продлить трудовое соглашение с защитником, которым интересуется «Реал».

В текущем сезоне 25-летний Александер-Арнольд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и стал автором десяти ассистов.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Александера-Арнольда в 70 миллионов евро.

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