Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, боссы «Ливерпуля» не планируют отпускать своего футболиста. Кроме того, сообщается, что мерсисайдцы намерены продлить трудовое соглашение с защитником, которым интересуется «Реал».

В текущем сезоне 25-летний Александер-Арнольд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и стал автором десяти ассистов.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Александера-Арнольда в 70 миллионов евро.