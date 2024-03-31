«Ливерпуль» уверенно разобрался с «Брайтоном», несмотря на стартовый шок

Прервавший в прошлом туре свою победную серию «Ливерпуль» в воскресенье принимал середняков из «Брайтона» и вынужден был отыгрываться уже на второй минуте. Гости провели быструю атаку, передача на Данни Уэлбека была перехвачена, но из-за ошибки обороны форвард все же получил мяч и шикарно стрельнул с линии штрафной - 0:1. «Красные» отыгрались в похожей ситуации. Мохамед Салах головой сбросил мяч. Йоел Вельтман не смог толком вынести его, и Луис Диас расстрелял ворота - 1:1. Дарвин Нуньес не смог пробить головой, но лежа умудрился ткнуть мяч к воротам, и тот прокатился у ленточки. Команда Юргена Клоппа лишь наращивала давление, но в завершении не везло. Все же очередная комбинация с тонким пасом в штрафную на Салаха привела к голу египтянина - 2:1. Вскоре Салах бросил Диаса один на один с кипером, удар был результативным, но судья нашел там вне игры.

Если «Брайтон» идет девятым, то его соперник снова лидирует с отрывом от «Арсенала» в три очка и от «Манчестер Сити» - в четыре.