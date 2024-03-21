Мхитарян: «За Клоппа ты отдашь свою жизнь»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого он выступал за дортмундскую «Боруссию».

Мхитарян назвал немецкого специалиста хорошим психологом, который наделяет игроков уверенностью в собственных силах.

«Психолог, который наделяет тебя уверенностью и даёт свободу действий. За него ты отдашь свою жизнь», — цитирует Мхитаряна официальный сайт «Интера».

Напомним, Мхитарян выступал за «Боруссию» с 2013 по 2016 год. В составе «шмелей» полузащитник дважды выигрывал Суперкубок Германии. Клопп же покинул немецкий клуб в начале сезона 2015/2016.