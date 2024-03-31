Клопп считает, что «Ливерпуль» провёл лучший свой матч против «Брайтона» де Дзерби

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после победы своей команды над «Брайтоном».

Встреча 30-го тура чемпионата Англии завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев.

Клопп заявил, что в идеале было бы выиграть с разницей в четыре или пять голов, но важнее, что это была лучшая игра «Ливерпуля» против «Брайтона» Роберто де Дзерби.

— Хорошо, что мы играли с умом и были спокойны. Стоит сказать, что у «Брайтона» потрясающий уровень, и мы были хороши на фоне такого соперника, — заявил Клопп журналистам.

На данный момент «Ливерпуль» находится на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 67 зачетных баллов. Отрыв от идущего на втором месте «Арсенала» составляет три очка.