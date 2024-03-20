Джо Гомес: «Объявление Клоппа об уходе ничего не изменило»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высказался о скором уходе из клуба главного тренера Юргена Клоппа.

Немецкий наставник объявил о своём решении в конце января. Он оставит пост сразу после завершения сезона.

«Мы хотим выигрывать в каждом матче. Все футболисты к этому стремятся, и в этом плане ничего не изменится. Мы все очень ценим Юргена, но его объявление ничего не изменило – мы просто хотим добиваться успехов и дальше. Не стоит смотреть слишком далеко вперёд. Нужно сосредоточиться на настоящем», – поведал Гомес на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча сборной Англии против Бразилии.