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Джо Гомес: «Объявление Клоппа об уходе ничего не изменило»

20 Марта 2024 • 22:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высказался о скором уходе из клуба главного тренера Юргена Клоппа.

Немецкий наставник объявил о своём решении в конце января. Он оставит пост сразу после завершения сезона.

«Мы хотим выигрывать в каждом матче. Все футболисты к этому стремятся, и в этом плане ничего не изменится. Мы все очень ценим Юргена, но его объявление ничего не изменило – мы просто хотим добиваться успехов и дальше. Не стоит смотреть слишком далеко вперёд. Нужно сосредоточиться на настоящем», – поведал Гомес на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча сборной Англии против Бразилии.

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