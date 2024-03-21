Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джо Гомес: «Мы с ван Дейком отлично друг друга понимаем»

21 Марта 2024 • 00:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высказался о своём одноклубнике Виргиле ван Дейке.

«Способности ван Дейка, как и его достижения, говорят сами за себя. Очевидно, что мы с ним очень близки. Мы прошли через похожие проблемы с травмами примерно в одно время, и это нас сблизило, мы хорошо друг друга понимаем. Виргил – отличный парень, его преображение просто невероятно», – цитирует Anything Liverpool 26-летнего англичанина.

Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. На его счету 214 матчей за «красных» во всех турнирах.

Виргил ван Дейк отыграл 258 поединков за мерсисайдцев с момента прихода в команду в январе 2018 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Джо Гомес ещё теги

Новости по матчу

20 Марта
11:57
Конор Брэдли: «У меня до сих пор идут мурашки по коже, когда надеваю футболку «Ливерпуля»
01:01
Директор «Баварии»: «Я не буду звонить Клоппу» 1
19 Марта
23:03
Игрок «Ливерпуля» стал приоритетной целью «ПСЖ»
22:48
Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб Стала известна сумма штрафа Промеса В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена
Спортивные новости
Канарейкин: На данный момент Восток сильнее Запада в КХЛ Максим Кузнецов: «Динамо» не хватает вратаря» Вайсфельд: «Теперь «Динамо» не хватает уверенности» Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Марта
00:43 · Англия. Премьер-лига
Джо Гомес: «Мы с ван Дейком отлично друг друга понимаем»
00:24 · Англия. Премьер-лига
Майну: «Премьер-лига очень сложна, мне пришлось адаптироваться»
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» потерял Ботмана на срок до девяти месяцев официально
20 Марта
22:41 · Англия. Премьер-лига
Джо Гомес: «Объявление Клоппа об уходе ничего не изменило»
22:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» всё больше поддерживают кандидатуру Саутгейта слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» рассматривает трёх дорогостоящих игроков Серии А в качестве замены Ботману слухи
19:48 · Англия. Премьер-лига
Фернандо Торрес снова сыграет на «Энфилде»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какой топ-клуб мечтает возглавить тен Хаг
18:35 · Англия. Премьер-лига
Ещё один клуб АПЛ включился в борьбу за Рабио
18:30 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Барселона» сразятся за звезду «Манчестер Сити»
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» анонсировал матч с «Рейнджерс»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва контактирует с президентом клуба из Бразилии
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поборются за защитника
15:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг не думает, что «Манчестер Юнайтед» решил его уволить
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил имя нового спортивного директора официально
Все новости
Рекомендуем