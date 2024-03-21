Джо Гомес: «Мы с ван Дейком отлично друг друга понимаем»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высказался о своём одноклубнике Виргиле ван Дейке.

«Способности ван Дейка, как и его достижения, говорят сами за себя. Очевидно, что мы с ним очень близки. Мы прошли через похожие проблемы с травмами примерно в одно время, и это нас сблизило, мы хорошо друг друга понимаем. Виргил – отличный парень, его преображение просто невероятно», – цитирует Anything Liverpool 26-летнего англичанина.

Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. На его счету 214 матчей за «красных» во всех турнирах.

Виргил ван Дейк отыграл 258 поединков за мерсисайдцев с момента прихода в команду в январе 2018 года.