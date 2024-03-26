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Чемпионат Испании. Ла Лига

Министр иностранных дел Испании – о Винисиусе: «Расизма не должно быть ни в одной сфере»

26 Марта 2024 • 18:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес высказался о том, что бразильский футболист «Реала» Винисиус часто подвергается расизму.

«Расизма не должно быть ни в одной сфере, а особенно в спорте. Он должен нести иные ценности», – приводит слова политика La Vanguardia.

Кроме того, Альбарес заявил, что обсуждал эту проблему с коллегой из Бразилии Мауро Виейрой. В итоге в Южной Америке также недовольны сложившейся ситуацией и призывают бороться с расистскими проявлениями.

Напомним, что Винисиус получает оскорбления расистского характера от болельщиков клубов чемпионата Испании. На недавней пресс-конференции бразильский футболист затронул данную тему.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор расизм ещё теги

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