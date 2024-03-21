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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рубиалес будет арестован после возвращения в Испанию

21 Марта 2024 • 21:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес будет взят под стражу после возвращения в Испании. Сейчас функционер находится в Доминиканской Республике.

По информации издания AS, вчера, 20 марта, прокуратура Испании выдала орден на его арест. Он был получен после того, как в здании RFEF прошли обыски, инициированные из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшего передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Дело в том, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Согласно договору с Саудовской Аравией, RFEF зарабатывает по 40 миллионов евро каждый год.


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Евро-Футбол.Ру,
Ла Лига Луис Рубиалес

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