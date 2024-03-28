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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао не сыграет с «Атлетиком», в «Реале» решили не рисковать здоровьем игрока слухи

28 Марта 2024 • 22:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао не выйдет на грядущий матч «сливочных» в Ла Лиге против «Атлетика» из Бильбао. По крайней мере, так пишет Relevo.

Отмечается, что игрок вполне мог бы выйти на поле в воскресенье, но на все сто процентов играть он пока не готов. Поэтому в стане лидера Ла Лиги решили не рисковать футболистом, а также не торопиться с выходом на футбольное поле после тяжёлой травмы колена.

Напомним, что Милитао в матче первого тура Ла Лиги с тем же «Атлетиком» получил тяжелейшую травму крестообразных связок колена. Защитник пропустил значительную часть сезона, отыграв всего 50 минут на данный момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао

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