Милитао не сыграет с «Атлетиком», в «Реале» решили не рисковать здоровьем игрока

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао не выйдет на грядущий матч «сливочных» в Ла Лиге против «Атлетика» из Бильбао. По крайней мере, так пишет Relevo.

Отмечается, что игрок вполне мог бы выйти на поле в воскресенье, но на все сто процентов играть он пока не готов. Поэтому в стане лидера Ла Лиги решили не рисковать футболистом, а также не торопиться с выходом на футбольное поле после тяжёлой травмы колена.

Напомним, что Милитао в матче первого тура Ла Лиги с тем же «Атлетиком» получил тяжелейшую травму крестообразных связок колена. Защитник пропустил значительную часть сезона, отыграв всего 50 минут на данный момент.