«Реал» договорился с Кроосом о новом контракте

«Реал» достиг договорённости с немецким полузащитником Тони Кроосом о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 34-летнего футболиста с испанским клубом будет рассчитано до середины 2025 года.

В текущем сезоне Кроос провёл за «Реал» 38 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.

Напомним, полузащитник выступает за «сливочных» с 2014 года. С тех пор Кроос успел четыре раза выиграть Лигу чемпионов, а также стать трёхкратным победителем чемпионата Испании. Сейчас трансферная стоимость игрока сборной Германии составляет 12 миллионов евро.