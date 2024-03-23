Браим Диас: «Я очень горд быть игроком сборной Марокко и чувствовать привязанность болельщиков»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас высказался о своём дебюте за сборную Марокко. Хавбек вышел в основном составе на товарищеский матч против Анголы и помог своей команде одержать минимальную победу 1:0.
«Я очень горд быть игроком сборной Марокко и чувствовать привязанность болельщиков. Я благодарен всем фанатам, я испытал настоящее удовольствие. Это гордость для меня и моей семьи», – цитирует Диаса Relevo.
Ранее Диас хотел выступать за сборную Испании, но тренерский штаб «красной фурии» не вызвал футболиста на ближайшие матчи, после чего Браим решил принять предложение от Марокко.
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