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Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас: «Я очень горд быть игроком сборной Марокко и чувствовать привязанность болельщиков»

23 Марта 2024 • 11:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас высказался о своём дебюте за сборную Марокко. Хавбек вышел в основном составе на товарищеский матч против Анголы и помог своей команде одержать минимальную победу 1:0.

«Я очень горд быть игроком сборной Марокко и чувствовать привязанность болельщиков. Я благодарен всем фанатам, я испытал настоящее удовольствие. Это гордость для меня и моей семьи», – цитирует Диаса Relevo.

Ранее Диас хотел выступать за сборную Испании, но тренерский штаб «красной фурии» не вызвал футболиста на ближайшие матчи, после чего Браим решил принять предложение от Марокко.

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