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Стало известно о процессе восстановления защитника «Реала» Алабы

19 Марта 2024 • 23:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Защитник «Реала» Давид Алаба окажется немного позже, чем ожидалось. Об этом информирует COPE.

По данным издания, у игрока обороны мадридского клуба возникли проблемы с реабилитацией после операции на левом колене. Процесс идет медленнее, чем ожидалось.

Поэтому он получил от «сливочных» разрешение на поездку в Инсбрук. В Австрии ему предстоит дополнительная проверка. Алабу беспокоит травма с 17 декабря.

Напомним, что Давид перебрался в испанскую команду из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Ла Лига ещё теги

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