Стало известно о процессе восстановления защитника «Реала» Алабы

Защитник «Реала» Давид Алаба окажется немного позже, чем ожидалось. Об этом информирует COPE.

По данным издания, у игрока обороны мадридского клуба возникли проблемы с реабилитацией после операции на левом колене. Процесс идет медленнее, чем ожидалось.

Поэтому он получил от «сливочных» разрешение на поездку в Инсбрук. В Австрии ему предстоит дополнительная проверка. Алабу беспокоит травма с 17 декабря.

Напомним, что Давид перебрался в испанскую команду из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента.