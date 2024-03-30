Анчелотти высказался о ситуации с центральными защитниками

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о кадровых проблемах команды в центре обороны. Эдер Милитао пропустил большую часть сезона из-за травмы и лишь недавно вернулся в строй, а Давид Алаба в конце декабря получил повреждение крестообразных связок колена и выбыл до конца кампании.

«В этом сезоне у нас почти всегда были доступны всего два центральных защитника. Да, это странная ситуация, но Рюдигер проводит отличную кампанию. То же самое можно сказать о Начо. У нас бывали ошибки, но мы хорошо справились», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в январе «Реал» отказался от трансфера нового защитника.