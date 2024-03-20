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Роналду рассказал, что для него менее неприятно: забить автогол или промахнуться с пенальти

20 Марта 2024 • 13:22 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таи
30.03 22:00

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что для него менее неприятно: промахнуться с одиннадцатиметровой отметки или забить автогол.

«За свою карьеру я забил всего один автогол. Это было в составе «Реал» Мадрида в матче против «Гранады». Была подача углового, мяч немного задел мою голову и залетел в ворота. Из этих двух вещей я лучше выберу незабитый пенальти», – цитирует Криштиану Madrid Xtra.

Напомним, Роналду является лучшим бомбардиром в истории «Реала». В составе «королевского клуба» португалец четырежды становился обладателем Лиги чемпионов. Ещё один подобный трофей Криштиану выиграл в 2008 году в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

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Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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