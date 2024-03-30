Анчелотти: «Возможно, Милитао получит игровое время в матче с «Атлетиком»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии центрального защитника Эдера Милитао, который завтра может впервые с августа выйти на поле.

«Милитао вернулся. Возможно, завтра он получит игровое время. С его коленом всё хорошо, ему нужно играть. Эдер восстановился, но ему нужно время, чтобы вернуться на топ-уровень», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в начале сезона Милитао травмировал крестообразные связки колена, из-за чего пропустил большую часть кампании. От такой же травмы в настоящий момент страдает другой центральный защитник «Реала» – Давид Алаба.