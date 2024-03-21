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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич – лидер Ла Лиги по важному статистическому показателю

21 Марта 2024 • 03:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич лидирует в Ла Лиге по среднему количеству передач под удар за игру.

38-летний хорват не является постоянным игроком стартового состава «сливочных» в нынешнем сезоне, но сохраняет впечатляющие показатели в созидании – 3,3 паса под удар (созданных момента) в среднем за 90 игровых минут. По данным WhoScored, это лучший результат в Ла Лиге (среди футболистов, сыгравших не менее 500 минут). Второе место делят Иско из «Бетиса» и Яго Аспас из «Сельты» – 3,2. В пятёрке также оказались Иван Ракитич, по ходу кампании покинувший «Севилью» (3,1), и Илкай Гюндоган из «Барселоны» (3).

Стоит отметить, что из всех футболистов, попавших в топ-5, именно Лука Модрич провёл на поле наименьшее количество минут – 1161.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Сельта Барселона Севилья Лука Модрич Иван Ракитич Илкай Гюндоган Яго Аспас Иско ещё теги

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