Дорогостоящий игрок «Манчестер Юнайтед» мечтает выступать за «Реал»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо хотел бы однажды попробовать силы в мадридском «Реале».

Аргентинский футболист регулярно выступает за первую команду «красных дьяволов» с прошлого сезона. Как сообщает известный журналист Гастон Эдуль, мадридский «Реал» – клуб мечты для 19-летнего игрока. Гарначо родился в Мадриде, а его главный кумир – легенда «сливочных» Криштиану Роналду. На днях в СМИ появились сведения о заинтересованности Флорентино Переса в трансфере восходящей звезды «Манчестер Юнайтед».

Алехандро Гарначо занимался в молодёжной академии мадридского «Атлетико», прежде чем переехать в Англию. Контракт вингера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года.