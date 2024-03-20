Милитао залечил травму – он сыграл в товарищеском матче «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао восстановился после тяжёлой травмы.

Бразилец выбыл из-за разрыва крестообразной связки в августовском матче первого тура Ла Лиги против «Атлетика». По данным Relevo, Милитао был протестирован в сегодняшней закрытой товарищеской встрече против дубля «Реала». Игрок не чувствовал болевых ощущений в колене – он здоров и, похоже, готов вернуться на поле в официальных встречах после паузы на матчи сборных.

31 марта «Реал» примет на своём поле всё тот же «Атлетик», в игре с которым Эдер Милитао и получил злополучную травму летом прошлого года.