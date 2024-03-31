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Чемпионат Испании. Ла Лига

Без Винисиуса, но с Беллингемом: «Реал» назвал состав на игру с «Атлетиком»

31 Марта 2024 • 20:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1 1.55 X 4.30 2 5.80
Через 0 ч. 52 мин.

В воскресенье вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Родриго.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не сыграет в «Атлетиком» из-за дисквалификации. Полузащитник Джуд Беллингем, напротив, отбыл дисквалификацию и попал в стартовый состав.

Матч «Реал» - «Атлетик» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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