Без Винисиуса, но с Беллингемом: «Реал» назвал состав на игру с «Атлетиком»

В воскресенье вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Родриго.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не сыграет в «Атлетиком» из-за дисквалификации. Полузащитник Джуд Беллингем, напротив, отбыл дисквалификацию и попал в стартовый состав.

Матч «Реал» - «Атлетик» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.