Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас попал в шорт-лист двух европейских клубов.

По информации журналиста Экрема Конура, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы дортмундская «Боруссия» и португальская «Бенфика».

В текущем сезоне Пас принял участие в восьми матчах за основную команду «Реала» и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Паса со «сливочными» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет десять миллионов евро.

После 29 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 72 очка.