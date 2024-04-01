Милитао сыграл за «Реал» впервые с 2023 года

Защитник «Реала» Эдер Милитао сыграл за клуб впервые после восстановления от травмы крестообразной связки левого колена.

Его возвращение на поле произошло в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:0). В последний раз бразилец выходил на поле в футболке мадридского клуба 12 августа 2023 года в матче 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком». Той встрече футболист получил травму и выбыл на долгий срок.

В прошлом сезоне на счету защитника 51 матч за «Реал» во всех турнирах, семь забитых голов и одна результативная передача. Контракт игрока со «сливочными» действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В следующем туре команда Карло Анчелотти сыграет против «Мальорки», матч пройдёт 13 апреля.