Анчелотти: Мбаппе? Самое главное — это «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе в клуб французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

— Вы счастливы в «Реале», а теперь еще и Мбаппе приезжает...

— Помните, что самое главное – это «Реал» Мадрид. Это огромный клуб. Я горжусь тем, что работу здесь тренером, — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport.

Стоит напомнить, что предстоящим летом 25-летний футболист, вероятнее всего, станет свободным агентом. По данным СМИ, Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

Ранее сам футболист заявил, что вся информация о его будущем будет раскрыта к старту чемпионата Европы, который пройдет с июня по июль в Германии.