Игрок «Реала» Пас рассказал, почему решил выступать за сборную Аргентины, а не Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас прокомментировал решение представлять сборную Аргентины.

Пас родился в Испании и мог выступать за «красную фурию», но сделал выбор в пользу аргентинской национальной команды, за которую в прошлом играл его отец Пабло Пас.

«Я родился в Испании и люблю обе страны, но в итоге предпочёл представлять Аргентину. Думаю, эта страна мне ближе, в том числе из-за отношения к футболу, а также из-за отца. Он играл за Аргентину на Олимпийских играх, на чемпионате мира в 1998 году, и для меня большая гордость идти по его стопам», – поведал в интервью DSports Radio Николас Пас, на счету которого четыре поединка за молодёжную сборную Аргентины.