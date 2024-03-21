Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» на постоянной основе»

Нападающий Хоселу, арендованный мадридским «Реалом» у «Эспаньола», хотел бы остаться в «королевском клубе».

Аренда 33-летнего футболиста рассчитана до конца текущего сезона. В договоре прописан пункт выкупа форварда за 1,5 млн евро.

«Я хотел бы остаться в «Реале» на постоянной основе, а не на правах аренды», – приводит известный инсайдер Фабрицио Романо слова испанца, ссылаясь на ABC.

В активе Хоселу 13 забитых мячей и три результативные передачи в 38 матчах за команду Карло Анчелотти во всех турнирах в нынешней кампании. Контракт испанца с «Эспаньолом» рассчитан до середины 2025 года.