Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» на постоянной основе»

21 Марта 2024 • 02:49 Комментировать
Эспаньол
...
Тенерифе
23.03 23:00

Нападающий Хоселу, арендованный мадридским «Реалом» у «Эспаньола», хотел бы остаться в «королевском клубе».

Аренда 33-летнего футболиста рассчитана до конца текущего сезона. В договоре прописан пункт выкупа форварда за 1,5 млн евро.

«Я хотел бы остаться в «Реале» на постоянной основе, а не на правах аренды», – приводит известный инсайдер Фабрицио Романо слова испанца, ссылаясь на ABC.

В активе Хоселу 13 забитых мячей и три результативные передачи в 38 матчах за команду Карло Анчелотти во всех турнирах в нынешней кампании. Контракт испанца с «Эспаньолом» рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Хоселу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЭСПАНЬОЛ ТЕНЕРИФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб Стала известна сумма штрафа Промеса В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена
Спортивные новости
Арина Соболенко высказалась о смерти Константина Кольцова Канарейкин: На данный момент Восток сильнее Запада в КХЛ Максим Кузнецов: «Динамо» не хватает вратаря» Вайсфельд: «Теперь «Динамо» не хватает уверенности» Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Марта
02:49 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» на постоянной основе»
02:33 · Испания. Ла Лига
Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
02:20 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Киммиха
01:48 · Испания. Ла Лига
«Реал» не намерен продавать Родриго, несмотря на приход Мбаппе
01:29 · Испания. Ла Лига
Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
01:22 · Испания. Ла Лига
Романо: «Реал» и Мбаппе достигли соглашения по зарплате»
00:54 · Испания. Ла Лига
Ямаль возглавил рейтинг лучших вундеркиндов мирового футбола
00:18 · Испания. Ла Лига
Ямаль рассказал, что думает о сравнениях с Месси
20 Марта
22:50 · Германия. Бундеслига
«Реал» готов отложить подписание Дэвиса до 2025 года 1
22:21 · Германия. Бундеслига
Мусиала прокомментировал похвалу от Крооса
21:46 · Испания. Ла Лига
Милитао залечил травму – он сыграл в товарищеском матче «Реала»
20:18 · Испания. Ла Лига
Деку: Мбаппе усилит «Реал», но им придётся решать некоторые проблемы
20:15 · Испания. Ла Лига
Анри: Гризманн – самый недооценённый игрок в мире
20:10 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс: «Винисиус — великий игрок»
19:41 · Испания. Ла Лига
Для Куртуа сезон закончен 3
Все новости
Рекомендуем