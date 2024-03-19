Азар: Я всегда мечтал играть за «Реал»

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар признался, что всегда мечтал играть за «сливочных».

— Это была моя мечта, несмотря на то, что у меня было много травм в «Реале». Я горжусь тем, что носил футболку «Реала», — приводит слова Азара Standard Sport.

При этом футболист отметил, что самые лучшие годы его карьеры прошли в лондонском «Челси», где он провел семь лет.

Бельгийский вингер выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, после чего перебрался в «Реал». Минувшим летом Азар покинул испанский коллектив, но не смог найти новую команду и в октябре объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 32 лет.