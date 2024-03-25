«Атлетик» объявил о продлении контракта со своим ветераном

Крайний защитник «Атлетика» Юри Берчиче продлил трудовой договор с коллективом из Бильбао. Об этом сообщает пресс-служба команды. Новый контракт игрока будет действовать до середины 2025 года.

— Я очень рад возможности оставаться частью семьи «Атлетик». Я пришел сюда шесть лет назад, и все всегда относились ко мне очень хорошо, — цитирует Берчиче официальный сайт испанского клуба.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и стал автором двух ассистов.

На данный момент «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков в 29 турах.