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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» объявил о продлении контракта со своим ветераном официально

25 Марта 2024 • 16:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Крайний защитник «Атлетика» Юри Берчиче продлил трудовой договор с коллективом из Бильбао. Об этом сообщает пресс-служба команды. Новый контракт игрока будет действовать до середины 2025 года.

— Я очень рад возможности оставаться частью семьи «Атлетик». Я пришел сюда шесть лет назад, и все всегда относились ко мне очень хорошо, — цитирует Берчиче официальный сайт испанского клуба. 

В текущем сезоне 34-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и стал автором двух ассистов.

На данный момент «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков в 29 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Юри Берчиче

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