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Тчуамени: «Когда испанцы будут наблюдать за Мбаппе ежедневно, они поймут его величие»

24 Марта 2024 • 15:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, который близок к переходу в испанский клуб.

«Испанцы действительно знают, каким игроком является Килиан. Но, когда они будут наблюдать за ним ежедневно, они поймут его величие», — цитирует Тчуамени Madrid Universal.

Ранее Мбаппе заявил, что к началу Евро-2024 его будущее окончательно прояснится.

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе провёл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 180 миллионов евро.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Орельен Тчуамени ещё теги

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