Мбаппе: «Моё будущее? К началу Евро-2024 вы всё узнаете»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, когда болельщики узнают о его новом клубе. Напомним, в конце сезона французский форвард покинет «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Моё будущее? К началу Евро-2024 вы всё узнаете. Сейчас я очень спокоен. Моё будущее сейчас не является темой для обсуждения в клубе, меня перестали об этом спрашивать. Я сыграю на чемпионате Европы со спокойной головой», – цитирует Мбаппе Madrid Zone.

Напомним, фаворитом на трансфер Килиана уже долгое время считается мадридский «Реал», который должен заполучить футболиста бесплатно. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе отметился 24 голами и 5 ассистами.