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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «Моё будущее? К началу Евро-2024 вы всё узнаете»

24 Марта 2024 • 13:54 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, когда болельщики узнают о его новом клубе. Напомним, в конце сезона французский форвард покинет «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Моё будущее? К началу Евро-2024 вы всё узнаете. Сейчас я очень спокоен. Моё будущее сейчас не является темой для обсуждения в клубе, меня перестали об этом спрашивать. Я сыграю на чемпионате Европы со спокойной головой», – цитирует Мбаппе Madrid Zone.

Напомним, фаворитом на трансфер Килиана уже долгое время считается мадридский «Реал», который должен заполучить футболиста бесплатно. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе отметился 24 голами и 5 ассистами.

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