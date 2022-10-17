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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах - второй игрок, забивший 100 голов левой ногой в АПЛ

17 Октября 2022 • 10:03 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поднялся на второе место в рейтинге по числу голов левой ногой в рамках Английской премьер-лиги.

Во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Манчестер Сити» африканский бомбардир отметился голом на 76-й минуте и принес своей команде минимальную победу со счетом 1:0. Этот мяч стал для Мохамеда 100-м левой ногой в чемпионате Англии. По данному показателю он уступает лишь Робби Фаулеру, в активе которого 105 мячей.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Салах принял участие в девяти поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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