Салах - второй игрок, забивший 100 голов левой ногой в АПЛ

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поднялся на второе место в рейтинге по числу голов левой ногой в рамках Английской премьер-лиги.

Во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Манчестер Сити» африканский бомбардир отметился голом на 76-й минуте и принес своей команде минимальную победу со счетом 1:0. Этот мяч стал для Мохамеда 100-м левой ногой в чемпионате Англии. По данному показателю он уступает лишь Робби Фаулеру, в активе которого 105 мячей.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Салах принял участие в девяти поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.