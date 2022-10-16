​Холанн вернулся в основу: «Манчестер Сити» огласил состав на битву с «Ливерпулем»

В воскресенье вечером в рамках одиннадцатого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Ливерпуля». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола включил в основной состав своей команды таких исполнителей:

Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Канселу, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Как видим, Эрлинг Холанн возвращается в основной состав «Манчестер Сити». На неделе норвежец не играл против «Копенгагена» в Лиге чемпионов – Хосеп Гвардиола устроил бомбардиру выходной.

Битва между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» начнётся в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.