Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп извинился перед Гвардиолой за поведение болельщиков «Ливерпуля»

17 Октября 2022 • 00:19 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп принёс извинения своему коллеге из «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

Испанский специалист был не слишком тепло встречен на «Энфилде»: местная публика пыталась забросать его монетами. Сам Гвардиола признался, что не пострадал, но Клопп, узнав об инциденте, принёс извинения: «Я не имел понятия о случившемся, и я могу лишь принести извинения. Подобного никогда не должно происходить на стадионах, никогда», – заявил немецкий рулевой.

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в воскресном матче Английской премьер-лиги благодаря голу Мохамеда Салаха, забитому на 76-й минуте встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
0
3.40 4.20 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
00:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп извинился перед Гвардиолой за поведение болельщиков «Ливерпуля»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Мане высказался о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
16 Октября
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обновил собственный рекорд в АПЛ
23:11 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк поделился мнением о Холанне после победы над «Манчестер Сити» 1
23:02 · Англия. Премьер-лига
Названы обладатели второго и третьего места в битве за «Золотой мяч» 2 слухи
22:53 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер рассказал об одержимости де Хеа по отношению к Нойеру
21:55 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался об отменённом голе «Манчестер Сити»
21:51 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» сообщили о намерении продлить контракт Маунта
21:44 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» сделал заявление о поведении фанатов «Манчестер Сити»
21:38 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк продлил длительную беспроигрышную серию на «Энфилде»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Рад, что осчастливили фанатов»
21:21 · Англия. Премьер-лига
Фигу рассказал, как едва не перешёл в «Ливерпуль»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп увеличил отрыв от Гвардиолы по победам в личных противостояниях 2
21:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о победе над «Манчестер Сити»: «Команда великолепно защищалась»
21:05 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» проиграл на выезде в АПЛ впервые за 14 месяцев
Все новости
Рекомендуем