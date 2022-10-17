Клопп извинился перед Гвардиолой за поведение болельщиков «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп принёс извинения своему коллеге из «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

Испанский специалист был не слишком тепло встречен на «Энфилде»: местная публика пыталась забросать его монетами. Сам Гвардиола признался, что не пострадал, но Клопп, узнав об инциденте, принёс извинения: «Я не имел понятия о случившемся, и я могу лишь принести извинения. Подобного никогда не должно происходить на стадионах, никогда», – заявил немецкий рулевой.

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в воскресном матче Английской премьер-лиги благодаря голу Мохамеда Салаха, забитому на 76-й минуте встречи.