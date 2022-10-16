​«Ливерпуль» сделал заявление о поведении фанатов «Манчестер Сити»

В воскресенье вечером «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Вскоре после завершения игры на официальном сайте мерсисайдского клуба было опубликовано заявление о поведении фанатов «горожан».

«Мы глубоко разочарованы тем, что во время сегодняшней игры на «Энфилде» из гостевого сектора доносились гнусные кричалки о трагедиях на футбольных стадионах. Вестибюль гостевого сектора также подвергся вандализму в виде граффити аналогичного характера. Мы знаем, как такое поведение влияет на семьи выживших и всех, кто связан с такими трагедиями. Работам с властями, а также с «Манчестер Сити», чтобы эти кричалки исчезли из футбола», - говорится в заявлении.