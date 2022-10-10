Звезда «Ливерпуля» пропустит чемпионат мира из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас, по данным источника, выбыл из строя до окончания предстоящего чемпионата мира.

25-летний футболист вышел в стартовом составе в недавнем матче Премьер-лиги против «Арсенала», но уже на 42-й минуте покинул поле из-за повреждения колена. Изначально возвращение Диаса было запланировано на конец ноября, однако, согласно заявлениям журналиста Пола Джойса со ссылкой на источники из Колумбии, восстановление форварда займёт больше времени – он не успеет вернуться в строй до завершения мундиаля.

Луис Диас провёл 12 матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.