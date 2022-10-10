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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звезда «Ливерпуля» пропустит чемпионат мира из-за травмы

10 Октября 2022 • 20:59 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас, по данным источника, выбыл из строя до окончания предстоящего чемпионата мира.

25-летний футболист вышел в стартовом составе в недавнем матче Премьер-лиги против «Арсенала», но уже на 42-й минуте покинул поле из-за повреждения колена. Изначально возвращение Диаса было запланировано на конец ноября, однако, согласно заявлениям журналиста Пола Джойса со ссылкой на источники из Колумбии, восстановление форварда займёт больше времени – он не успеет вернуться в строй до завершения мундиаля.

Луис Диас провёл 12 матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Чемпионат Мира Сборная Колумбии Луис Диас
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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