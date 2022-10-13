«Манчестер Сити» запланировал продление контракта Бернарду Силвы

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в скором времени может вступить в переговоры с клубом по новому трудовому соглашению.

В подписании португальца заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ», а сам футболист, как сообщалось ранее, хотел бы жить и играть в Испании в будущем, однако «Манчестер Сити» не оставляет надежд надолго сохранить в своих рядах 28-летнего хавбека. Боссы клуба уже сделали Силве предложение, докладывает журналист Херард Ромеро со ссылкой на агента Жорже Мендеша.

Текущий контракт Бернарду Силвы рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость звезды «горожан» в 80 млн евро.