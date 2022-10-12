Каррагер назвал Клоппа «богом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джеймс Каррагер поделился мнением о работе наставника «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.

Каррагер сказал Daily Mail, что до увольнения Клоппа не дойдет, потому что этот специалист за семь лет сделал команду уникальной для всего футбола. Клопп — это бог, и в тот момент, когда он покинет «Ливерпуль», все болельщики замрут, но хочется, чтобы он ушел через четыре года, добавил экс-игрок.

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе десять набранных очков за восемь матчей.

Сегодня, 12 октября, «мерсисайдцы» в гостях сыграют с «Рейнджерс» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.