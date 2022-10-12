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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер назвал Клоппа «богом»

12 Октября 2022 • 19:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Джеймс Каррагер поделился мнением о работе наставника «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.

Каррагер сказал Daily Mail, что до увольнения Клоппа не дойдет, потому что этот специалист за семь лет сделал команду уникальной для всего футбола. Клопп — это бог, и в тот момент, когда он покинет «Ливерпуль», все болельщики замрут, но хочется, чтобы он ушел через четыре года, добавил экс-игрок.

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе десять набранных очков за восемь матчей.

Сегодня, 12 октября, «мерсисайдцы» в гостях сыграют с «Рейнджерс» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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