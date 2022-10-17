Мане высказался о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»

Нападающий «Баварии» Садио Мане порадовался за бывших товарищей по команде.

«Ливерпуль», цвета которого сенегалец представлял с 2016 по лето текущего года, взял верх в принципиальной битве с минимальным счётом.

«Меня очень обрадовала победа ребят в матче с «Манчестер Сити». Я не мог посмотреть игру, поскольку находился в автобусе с «Баварией». Я верю в «Ливерпуль» и в тренера, верю, что они смогут вернуться на вершину», – цитирует журналист Хайко Ниддерер слова бывшей звезды «Ливерпуля».

Садио Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» в июле. Сумма трансфера составила порядка 32 млн евро.