​Гвардиола высказался об отменённом голе «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проиграл в гостях у «Ливерпуля» со счётом 0:1. Команде Хосепа Гвардиолы в одном из эпизодов удалось отправить мяч в сетку ворот соперника, но гол Фила Фодена не был засчитан. После финального свистка рулевой «горожан» высказался на этот счёт.

«Рефери говорит: «Играйте, играйте, играйте». Сколько миллионов таких фолов он не дал? Но здесь он дал свисток, потому что мы забили», - сказал Гвардиола BBC.

«Манчестер Сити» остался на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Правда, отставание команды Хосепа Гвардиолы от «Арсенала» выросло до четырёх зачётных баллов.

Следующим соперником «Манчестер Сити» в чемпионате будет «Брайтон».