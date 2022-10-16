Ван Дейк поделился мнением о Холанне после победы над «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не сомневается в будущих успехах Эрлинга Холанна.

Голландец помог «Ливерпулю» сдержать забивного норвежца и весь «Манчестер Сити» в воскресном матче на «Энфилде» (1:0), но не изменил своего мнения относительно высочайшего уровня 22-летнего форварда.

«Холанн – нападающий современного типажа. У него есть всё, и это хорошо для новой эпохи – два лучших игрока всех времён [Криштиану Роналду и Лионель Месси] уйдут на пенсию в ближайшие годы, поэтому футболу нужны новые герои, и Эрлинг – один из них, – заявил ван Дейк. – Но сегодня, к счастью, нам удалось его обезвредить», – добавил центрбек.