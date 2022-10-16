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Ван Дейк поделился мнением о Холанне после победы над «Манчестер Сити»

16 Октября 2022 • 23:11 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не сомневается в будущих успехах Эрлинга Холанна.

Голландец помог «Ливерпулю» сдержать забивного норвежца и весь «Манчестер Сити» в воскресном матче на «Энфилде» (1:0), но не изменил своего мнения относительно высочайшего уровня 22-летнего форварда.

«Холанн – нападающий современного типажа. У него есть всё, и это хорошо для новой эпохи – два лучших игрока всех времён [Криштиану Роналду и Лионель Месси] уйдут на пенсию в ближайшие годы, поэтому футболу нужны новые герои, и Эрлинг – один из них, – заявил ван Дейк. – Но сегодня, к счастью, нам удалось его обезвредить», – добавил центрбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити Виргил Ван Дейк Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Dаvid MU
16 Октября 2022 в 23:32
Кристина не хочет на пенсию уходить, она считает себя молодухой, ботокс решает, но мозгов не дает...как сегодня она истерила и головой мотала(((
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