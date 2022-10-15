​«Ливерпуль» рискует остаться без ещё одного защитника в матче с «Манчестер Сити»

В воскресенье вечером в России и Европе пройдёт множество матчей с яркими вывесками. Один из таких матчей представляет собой битву между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Рулевой «красных» Юрген Клопп сталкивается с серьёзными кадровыми проблемами. Очередным ударом для немецкого специалиста может стать потеря Ибраима Конате. Защитник рискует не сыграть из-за мышечных проблем, о чём сообщает The Athletic. Проблема является незначительной, но Конате не тренировался в пятницу, и, возможно, будет лучше не рисковать французом.

На неделе Ибраима Конате отыграл 79 минут в матче «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.