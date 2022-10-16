Салах: «О титуле мы пока не думаем»

В центральном матче одиннадцатого тура чемпионата английской Премьер-Лиги между собой сражаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Счет в этой игре удалось открыть египетскому нападающему Мохамеду Салаху, который забил свой 121-й гол в составе «Ливерпуля» за все время выступлений в высшей лиге английского футбола.

Как оказалось, его гол так и остался единственным. После игры Салах поделился своими впечатлениями.

- О титуле мы сейчас, конечно же, не думаем, хотя мне нравится играть под грузом ответственности, Сейчас надо подходить к каждой игре отдельно, хотя я уверен, что мы будем в итоге бороться за награды. То, что сейчас не такое сильное давление, помогает команде, и мы надеемся на удачные следующие матчи, - цитирует Салаха Sky Sports.