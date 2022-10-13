Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган интересен итальянскому «Ювентусу».

Контракт 31-летнего игрока истекает уже следующим летом, и руководству «горожан» пока не удалось убедить опытного хавбека подписать новый договор. Ранее в СМИ фигурировали сведения об интересе к Гюндогану со стороны «Барселоны», теперь же одним из претендентов на футболиста называется «Ювентус». По информации Calciomercato, «бьянконери» хотели бы переманить звезду «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.

В 13 поединках нынешнего сезона Илкай Гюндоган отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.