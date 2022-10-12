Де Брёйне: «Ожидаю увидеть «Ливерпуль» в его лучшем виде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не считает, что играть с нынешним «Ливерпулем» будет легче.

Проведя восемь матчей в АПЛ, коллектив Юргена Клоппа занимает непривычное для себя десятое место, набрав всего 10 очков. «Манчестер Сити» оторвался от своего главного конкурента последних лет на 13 баллов, проведя на одну игру больше.

«В предстоящем матче я ожидаю увидеть «Ливерпуль» в его лучшем виде. Да, они растеряли очки на старте сезона, но это всё ещё «Ливерпуль», и я ожидаю, что они будут хороши, как и всегда. Я просто не представляю другую картину», – цитирует Daily Mail бельгийца.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 16 октября.