Аке рассказал, в чём секрет Холанна

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке поделился мнением о невероятной результативности нападающего своей команды Эрлинга Холанна.

22-летний норвежец поразил всю футбольную общественность, забив 20 голов в 13 матчах за «Манчестер Сити» в дебютном сезоне после перехода из дортмундской «Боруссии».

«Эрлинг обладает всеми качествами. Иногда вы сталкиваетесь с нападающими, которые очень хороши в нескольких аспектах, но у этого парня есть абсолютно всё: он владеет левой, правой, выдающийся бомбардир, быстрый, сильный, ещё и хорош как человек», – приводит слова голландского футболиста журналист Тайрон Маршалл.