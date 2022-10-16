​«Манчестер Сити» проиграл на выезде в АПЛ впервые за 14 месяцев

«Манчестер Сити» в воскресенье вечером огорчил армию своих болельщиков – команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Ливерпулю» на «Энфилде» (0:1).

«Манчестер Сити» проиграл матч чемпионата Англии впервые с февраля текущего года. Тогда «горожане» уступили «Тоттенхэму» в родных стенах (2:3).

Что касается гостевых матчей Премьер-лиги, это поражение от «Ливерпуля» стало для «Манчестер Сити» первым с 15 августа 2021 года. Тогда, в первом туре прошлого чемпионата, подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Тоттенхэму» (0:1).

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 22 октября – против «Брайтона».