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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке – о матче с «Ливерпулем»: «Это будет трудно»

12 Октября 2022 • 20:10 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о предстоящей встрече своей команды с «Ливерпулем» в матче Английской премьер-лиги.

Поединок состоится 16 октября на «Энфилде». «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая идущий десятым «Ливерпуль» на 13 очков. Команда Юргена Клоппа при этом имеет один матч в запасе.

«Очевидно, что играть там будет очень трудно, – рассказывает Аке. – Встречи с «Ливерпулем» никогда не бывают простыми, поэтому мы должны убедиться, что полностью готовы. У нас есть всего несколько дней на подготовку. Думаю, нас ждёт интересная игра», – цитирует Manchester Evening News голландского футболиста «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Натан Аке
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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