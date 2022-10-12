Аке – о матче с «Ливерпулем»: «Это будет трудно»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о предстоящей встрече своей команды с «Ливерпулем» в матче Английской премьер-лиги.

Поединок состоится 16 октября на «Энфилде». «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая идущий десятым «Ливерпуль» на 13 очков. Команда Юргена Клоппа при этом имеет один матч в запасе.

«Очевидно, что играть там будет очень трудно, – рассказывает Аке. – Встречи с «Ливерпулем» никогда не бывают простыми, поэтому мы должны убедиться, что полностью готовы. У нас есть всего несколько дней на подготовку. Думаю, нас ждёт интересная игра», – цитирует Manchester Evening News голландского футболиста «горожан».