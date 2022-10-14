Мерсон считает, что Нуньес – главная причина спада Салаха

Бывший футболист и телеэксперт Пол Мерсон поделился мыслями о спаде в игре Мохамеда Салаха.

В среду египетский нападающий напомнил о своих умениях, оформив хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Рейнджерс» в течение шести минут, но бомбардирские показатели Салаха в Премьер-лиге по-прежнему далеки от привычных – два гола в восьми встречах.

«Ливерпуль» в своём лучшем виде был опасен смещениями Салаха в штрафную площадь, и проблема в том, что сейчас ему труднее это делать, так как место форварда занимает Дарвин Нуньес. Возможно, Мохамеду придётся изменить манеру игры. Судя по всему, Клопп не предвидел этого», – отметил Мерсон, которого цитируют английские СМИ.