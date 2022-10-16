Де Брёйне – о «Ливерпуле»: «Победа со счётом 7:1 в Лиге чемпионов о многом говорит»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне похвалил соперников по предстоящему матчу чемпионата Англии.

«Ливерпуль» до последнего боролся с «Манчестер Сити» за чемпионство в прошедшей кампании, но на сегодняшний день располагается лишь на 11-й строчке в турнирной таблице. «Манчестер Сити» – второй.

«Ливерпуль» по-прежнему опасен и хорош, несмотря на свои трудности, – считает де Брёйне. – Это отличная команда, способная доставить неприятности в любой момент игры. Выездная победа в Лиге чемпионов над «Рейнджерс» со счётом 7:1 показывает, какую угрозу может представлять «Ливерпуль».

Играть на «Энфилде» всегда тяжело, но мы уже побеждали там и неоднократно могли выиграть, когда теряли очки», – отметил бельгиец в преддверии встречи с «Ливерпулем», которая пройдёт 16 октября.