Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне – о «Ливерпуле»: «Победа со счётом 7:1 в Лиге чемпионов о многом говорит»

16 Октября 2022 • 01:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 3.80 X 4.05 2 1.85
Через 16 ч. 50 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне похвалил соперников по предстоящему матчу чемпионата Англии.

«Ливерпуль» до последнего боролся с «Манчестер Сити» за чемпионство в прошедшей кампании, но на сегодняшний день располагается лишь на 11-й строчке в турнирной таблице. «Манчестер Сити» – второй.

«Ливерпуль» по-прежнему опасен и хорош, несмотря на свои трудности, – считает де Брёйне. – Это отличная команда, способная доставить неприятности в любой момент игры. Выездная победа в Лиге чемпионов над «Рейнджерс» со счётом 7:1 показывает, какую угрозу может представлять «Ливерпуль».

Играть на «Энфилде» всегда тяжело, но мы уже побеждали там и неоднократно могли выиграть, когда теряли очки», – отметил бельгиец в преддверии встречи с «Ливерпулем», которая пройдёт 16 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
2
0
1.53 4.60 6.50
Видео
16.10.22 в 16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
1.85 4.00 4.00
Видео
16.10.22 в 16:00
Лидс Лидс
Арсенал Арсенал
4.70 4.10 1.72
Видео
16.10.22 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси Челси
4.30 3.55 1.91
Видео
16.10.22 в 16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Вест Хэм Вест Хэм
2.65 3.40 2.70
Видео
16.10.22 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.70 3.65 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
01:09 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о «Ливерпуле»: «Победа со счётом 7:1 в Лиге чемпионов о многом говорит»
00:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ливерпуль» остаётся претендентом на чемпионство»
00:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Гвардиоле: «Я бы предпочёл, чтобы он отдыхал, а не работал в «Манчестер Сити»
00:39 · Англия. Премьер-лига
Мерсон рассказал, в чём Роналду превосходит Месси и всех легенд футбола
00:26 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Трудно назвать причину неудач «Ливерпуля»
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» лишился важного игрока перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
15 Октября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поспорят за вингера «Наполи» слухи
23:23 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Челси» залечил травму перед матчем с «Астон Виллой»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Английский экс-футболист: «Мбаппе – идеальная замена Салаху в «Ливерпуле»
22:37 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва рассказал, сможет ли Холанн достичь уровня Роналду 1
22:25 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Эвертон» здорово сдерживал «Тоттенхэм» в первом тайме»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» выдал лучшую серию без поражений за последние пять лет
22:18 · Англия. Премьер-лига
Митрович: «Не могу сказать, что мы довольны, но взяли хотя бы очко»
22:17 · Англия. Премьер-лига
Конте прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Эвертоном»
22:15 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 октября 2022
Все новости
Рекомендуем