Гвардиола: «Не знаю, как Кейн играл бы за «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Алана Ширера, который ранее заявил, что Гарри Кейн забивал бы в стане «горожан» не меньше Эрлинга Холанна. Напомним, норвежец возглавляет таблицу бомбардиров АПЛ и Лиги чемпионов, в совокупности забив в этих турнирах 20 голов.

«У меня нет способности предвидеть, как Кейн выступал бы за «Манчестер Сити». Я не знаю, как бы он за нас играл. Спросите Алана Ширера. Возможно, он знает лучше», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Гарри Кейн мог оказаться в «Манчестер Сити» прошлым летом, но «Тоттенхэм» отказался отпускать своего лидера.