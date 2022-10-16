Линекер: «Тоттенхэм» стал совсем другим зверем при Конте»

В одиннадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился с «Эвертоном», забив «ирискам» два безответных мяча. Один из них, как водится, записал на свой счет штатный бомбардир команды - Гарри Кейн. Именно он на исходе первого часа игрового времени реализовал заработанный им же пенальти, выведя вперед свою команду. Ну а второй гол забил Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Бывший бомбардир английской сборной Гари Линекер считает, что команда очень сильно изменилась в лучшую сторону при итальянском наставнике Антонио Конте:

- «Шпоры» являются совсем другим зверем при Конте. Намного более грамотные тактически, более гибкие. Работа еще идет, но прогресс очевиден, - написал Линекер.